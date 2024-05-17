В Петербурге произошел взрыв

Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы.

Предположительно, академия была атакована беспилотным летательным аппаратом. Официально данная информация пока не подтверждалась.

22 апреля сообщалось, что власти Петербурга хотят запретить публиковать данные о последствиях применения БПЛА. Это следует из материалов на сайте Смольного. Администрация планирует до середины декабря 2024 года запретить распространение и публикацию любой информации, позволяющей установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов. К такой информации также относятся данные о последствиях применения беспилотников.