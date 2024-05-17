Возле Военной академии в Петербурге произошел взрыв

В районе Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Калининского района города.

Согласно имеющейся информации, взрыв прогремел около 20:00 по мск. Информации о причинах взрыва, как и о возможных жертвах, в пресс-службе администрации района не уточнили.

«Около восьми часов вечера поступило сообщение о хлопке», — рассказали в пресс-службе.

По информации РИА «Новости», о взрыве дежурной службе рассказал местный житель, однако местные власти не получали других сообщений о возможном хлопке. Там также добавили, что на место уже выехали профильные службы.

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