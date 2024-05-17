Советника самарского губернатора Михееву задержали по подозрению в мошенничестве

Советник губернатора Самарской области, директор АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольга Михеева задержана по подозрению в мошенничестве, сообщил в своем Telegram-канале депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Советник губернатора Самарской области, директор АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольга Михеева задержана сегодня по подозрению в мошенничестве. У нее дома и по месту работы проведены обыски", - написал Хинштейн.

Он отметил, что уголовное дело в отношении Михеевой возбуждено накануне по ч. 4 ст. 159 УК РФ. "По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла. Первоначальный ущерб оценен почти в 1,4 млн рублей", - уточнил депутат.

По его словам, сегодня рано утром полицейские пришли с обыском домой к Михеевой, а затем доставили в здание следственной части, откуда женщину увезли на скорой в больницу, так как у нее резко поднялось давление. После оказания помощи врачи не увидели препятствий для продолжения следственных действий.

"Уже вечером Михеева была задержана на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте", - написал Хинштейн.

АНО "Институт регионального развития" была учреждена в 2019 году по решению правительства области. Ольга Михеева возглавляет его с момента создания. Ранее она была заместителем председателя регионального правительства.