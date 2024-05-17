Россиянин с умственной отсталостью надругался над девочкой

Жителю Удорского района вынесли приговор за «совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Коми.

© Газета.Ru

Как установило следствие, 28-летний мужчина, оставшись наедине со знакомой девочкой, воспользовался ее беззащитным положением и надругался над ней. После случившегося ребенок рассказал обо всем матери, та обратилась в правоохранительные органы.

«Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы у фигуранта обнаружены признаки легкой умственной отсталости, не исключающие вменяемости», — рассказали в ведомстве.

При этом в региональном СК отметили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.