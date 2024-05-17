Согласно предварительным данным технической экспертизы, тормоза упавшего с моста в Санкт-Петербурге автобуса могли быть исправны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «78».

Отмечается, что ранее водитель автобуса Рахматшох Курбонов заявил, что авария произошла именно из-за поломки тормозов. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело и назначена автотехническая экспертиза. Согласно ее результатам, в момент происшествия тормоза автобуса могли быть исправны.

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«По нашей информации, тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии», — сообщает источник.

Напомним, что 10 мая автобус в Санкт-Петербурге упал с моста в реку Мойку. В результате погибло семь человек.