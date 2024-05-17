Появились подробности о пожаре на территории аэропорта в Минеральных Водах

В пресс-службе аэропорта в Минеральных Водах заявили, что пламя не затронуло само здание воздушного порта. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме. Согласно сообщению, пожар произошел в здании на привокзальной площади, которое не относится к аэропорту.

Пожар вспыхнул в аэропорту Минвод

«Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в аэропорту Минеральных вод произошел пожар.