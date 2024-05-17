Собчак высказалась об убийстве певицы из Петербурга бойфрендом

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новости об убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой. В своем Telegram-канале Собчак написала, что бытовых ссор со смертельным исходом слишком много, и призвала внести в российское законодательство необходимые поправки.

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СМИ ранее сообщили, что 37-летнюю певицу Анастасию Котову до смерти избил ее 31-летний молодой человек в Санкт-Петербурге. Между ними возник бытовой конфликт, который перерос в драку и избиение певицы. По предварительным данным, мужчина был нетрезв, позже он сам вызвал полицию.

Собчак подчеркнула, что подобные новости появляются каждый день. Многие бытовые конфликты завершаются убийствами, отметила она.