Собчак высказалась об убийстве певицы из Петербурга бойфрендом
Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новости об убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой. В своем Telegram-канале Собчак написала, что бытовых ссор со смертельным исходом слишком много, и призвала внести в российское законодательство необходимые поправки.
СМИ ранее сообщили, что 37-летнюю певицу Анастасию Котову до смерти избил ее 31-летний молодой человек в Санкт-Петербурге. Между ними возник бытовой конфликт, который перерос в драку и избиение певицы. По предварительным данным, мужчина был нетрезв, позже он сам вызвал полицию.
Собчак подчеркнула, что подобные новости появляются каждый день. Многие бытовые конфликты завершаются убийствами, отметила она.
«Таких бытовых ссор с побоями и ужасными исходами, со смертями и жуткими травмами очень много. Мы видим это в новостях каждый день. Женщину просто забил до смерти бойфренд. Это жутко», - написала журналистка.
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