В Тульской области задержали 15 человек в рамках борьбы с незаконной миграцией

В Туле задержали главу миграционной службы управления МВД по Тульской области Дениса Оськина. Об этом сообщили «Тульские новости» со ссылкой на неназванный источник.

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По словам источника издания, причиной задержания Оськина стало дело об организации незаконной миграции. По данным «Тульских новостей», также была задержана заместитель Оськина и еще шесть сотрудников управления миграционной службы.

Как рассказал источник «Царьграда» в правоохранительных органах, в деле идет речь о постановке на фиктивный учет 700 мигрантов в течение трех лет. По данным телеканала, фигурантами дела стали начальник миграционной службы, три его заместителя, а подельниками выступают 11 человек.

По последним данным, сообщает ТАСС со ссылкой на СК, пятнадцать человек, в том числе сотрудники УМВД, задержаны в Тульской области по подозрению в организации незаконной миграции.

Ранее ФСБ и МВД задержали в Подмосковье россиян, занимавшихся изготовлением поддельных документов для легализации иностранцев в РФ. Во время обысков силовики обнаружили лабораторию по изготовлению подделок. У задержанных изъяли пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, сто расшитых паспортов РФ и 50 голографических наклеек для них.

До этого ФСБ пресекла канал легализации мигрантов через фиктивные браки, действовавший во Владимирской области. Двое жителей региона таким способом легализовали более 30 иностранцев с 2018-го по 2020 год, многие из них получили российское гражданство.