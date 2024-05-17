В Тульской области задержали 15 человек в рамках борьбы с незаконной миграцией
В Туле задержали главу миграционной службы управления МВД по Тульской области Дениса Оськина. Об этом сообщили «Тульские новости» со ссылкой на неназванный источник.
По словам источника издания, причиной задержания Оськина стало дело об организации незаконной миграции. По данным «Тульских новостей», также была задержана заместитель Оськина и еще шесть сотрудников управления миграционной службы.
Как рассказал источник «Царьграда» в правоохранительных органах, в деле идет речь о постановке на фиктивный учет 700 мигрантов в течение трех лет. По данным телеканала, фигурантами дела стали начальник миграционной службы, три его заместителя, а подельниками выступают 11 человек.
По последним данным, сообщает ТАСС со ссылкой на СК, пятнадцать человек, в том числе сотрудники УМВД, задержаны в Тульской области по подозрению в организации незаконной миграции.
Ранее ФСБ и МВД задержали в Подмосковье россиян, занимавшихся изготовлением поддельных документов для легализации иностранцев в РФ. Во время обысков силовики обнаружили лабораторию по изготовлению подделок. У задержанных изъяли пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, сто расшитых паспортов РФ и 50 голографических наклеек для них.
До этого ФСБ пресекла канал легализации мигрантов через фиктивные браки, действовавший во Владимирской области. Двое жителей региона таким способом легализовали более 30 иностранцев с 2018-го по 2020 год, многие из них получили российское гражданство.