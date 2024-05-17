Пожар вспыхнул в аэропорту Минвод
Густой дым варит из здания терминала прилета аэропорта Минеральных вод. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, люди выбегают из здания на улицу.
«Причины и количество пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.
На фото, которые опубликовал Mash, над зданием поднимаются клубы черного дыма.
Несколько минут назад в Минводах приземлились рейсы из Москвы и Астаны. К посадке готовятся самолеты из Уфы, Москвы и Казани, пишет Telegram-канал SHOT.
«Источник возгорания находится в кафе, расположенном в отдельном здании между терминалами прилета и вылета. Очевидцы говорят, что кафе открыли только сегодня», - утверждает канал.
Ранее задымление произошло в аэропорту Шереметьево. В соцсетях было опубликовано видео, на котором пассажиров просят эвакуироваться. Однако в оперативных службах уточнили, что пожара не было, а задымление в аэропорту являлось частью тренировки по эвакуации.
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