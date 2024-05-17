Густой дым варит из здания терминала прилета аэропорта Минеральных вод. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, люди выбегают из здания на улицу.

«Причины и количество пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.

На фото, которые опубликовал Mash, над зданием поднимаются клубы черного дыма.

Несколько минут назад в Минводах приземлились рейсы из Москвы и Астаны. К посадке готовятся самолеты из Уфы, Москвы и Казани, пишет Telegram-канал SHOT.

«Источник возгорания находится в кафе, расположенном в отдельном здании между терминалами прилета и вылета. Очевидцы говорят, что кафе открыли только сегодня», - утверждает канал.

Ранее задымление произошло в аэропорту Шереметьево. В соцсетях было опубликовано видео, на котором пассажиров просят эвакуироваться. Однако в оперативных службах уточнили, что пожара не было, а задымление в аэропорту являлось частью тренировки по эвакуации.