Крупную партию наркотиков обнаружили в квартире на севере Москвы

В квартире на Вятской улице в Савеловском районе столицы обнаружили и изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков. Об этом в воскресенье, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Установлено, что соучастник передал 20-летнему мужчине на хранение один килограмм мефедрона, который тот уже успел частично расфасовать на более чем 500 мелких свертков. В дальнейшем он планировал сбыть наркотики через закладки на территории столичного региона.

Фигуранта уголовного дела заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Привлечение мужчины к уголовной ответственности контролирует прокуратура, сообщила собеседница «ВМ».

8 мая правоохранительные органы задержали в подмосковном поселке Шаховская водителя и пассажира грузовика с крупной партией гашиша. Со слов задержанных, наркотики они забрали в лесу вблизи города Ржева Тверской области и должны были отвезти в Москву.

Суд заключил под стражу двоих мужчин, планировавших продать более 60 килограммов гашиша в Москве и Московской области.