Автор тренинга «Метаморфозы» заявил о похищении у него денег

Коуч и автор тренинга «Метаморфозы» Петр Осипов обратился в полицию, заявив, что его обманули на миллион рублей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РБК.

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По данным источника издания, Петр Осипов рассказал правоохранителям, что неизвестный украл с его банковских счетов деньги, предоставив ложный финансовый отчет.

Полиция проводит проверку.

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Ранее в Москве 73-летняя пенсионерка поверила мошенникам, которые представились сотрудниками пенсионного фонда, банка и полиции, и отдала им 34 млн рублей. В течение недели женщина снимала с банковских счетов различные суммы от 1,4 млн рублей до 9,5 млн рублей, которые послушно, следуя указаниям преступников, передавала курьерам на улице.