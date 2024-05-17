В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня

Режим ЧС федерального уровня реагирования введен в Омской области в связи с паводком и подтоплением населенных пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Решением правительственной комиссии, возглавляемой главой МЧС России Александром Куренковым, обстановка, сложившаяся на территории Омской области, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера", - сказали в ведомстве.

Ввести режим чрезвычайной ситуации у главы МЧС РФ попросил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Федеральный уровень реагирования установлен "с целью минимизации последствий затопления населенных пунктов и инфраструктуры, а также оперативного проведения аварийно-восстановительных работ".

В трех районах на севере Омской области введен из-за паводка режим ЧС. Наиболее сложная ситуация сложилась в Усть-Ишимском районе, где объявлена частичная эвакуация. Всего же в регионе подтоплено более 600 жилых домов и почти 950 приусадебных участков, оттуда вывезли более 2 тыс. человек.