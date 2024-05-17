Россиянка больше суток истекала кровью в тайге после нападения амурского тигра

В Хабаровском крае краснокнижный амурский тигр смертельно ранил живущую в тайге женщину, которая в результате больше суток истекала кровью. Об этом пишет «МК».

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Как выяснило издание, 49-летняя россиянка жила на отдаленной охотничьей базе района имени Лазо. Она присматривала за хозяйством и собаками, готовя объект к приему туристов. По словам местной жительницы, ближайший поселок Сукпай находится на большом расстоянии от базы. Кроме того, на территории нет телефонной связи.

«8 мая она [пострадавшая] была во дворе, когда на территорию базы забрел огромный тигр. Он вышел из леса, как люди говорят. Вышел и бросился за собачкой, а та, ища защиты, спряталась за женщиной», — рассказала собеседница издания.

После этого дикий зверь набросился на женщину и укусил ее за плечо. Пострадавшей удалось убежать и спрятаться в одной из построек базы, где ее и нашли на следующий день истекающей кровью. Раненую россиянку положили в лодку и попытались переправить по реке в травмпункт, однако в пути у нее остановилось сердце.

По информации издания, региональный Следственный комитет проводит проверку.

В декабре 2023 года в Хабаровском крае в километре от села Обор нашли растерзанного амурским тигром пенсионера. Как стало известно, дикий зверь выследил собаку мужчины и унес ее в лес. Россиянин услышал визг питомца и отправился к нему на помощь, однако сам стал жертвой краснокнижного животного.