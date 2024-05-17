Басманный суд Москвы продлил до 22 августа арест еще четверым обвиняемым в пособничестве террористам, таким образом, под стражей остаются все фигуранты дела о нападении на концертный зал «Крокус сити холл». Об этом пишет ТАСС.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения и последовавшего за ним пожара и взрывов погибли 145 человек. Всего по делу было арестовано 12 человек: четыре непосредственных исполнителя и восемь их пособников. Следствие ходатайствовало о продлении их ареста, и накануне суд оставил под стражей восемь обвиняемых.

Сегодня рассматривалось продление ареста еще четверым фигурантам дела.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову, Алишеру Касимову», - огласил постановление судья.

Напомним, что непосредственными исполнителями теракта следствие считает Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. Двое из них полностью признали вину.