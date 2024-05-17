Арест продлен всем 12 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Всем 12 фигурантам дела о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта продлили арест до 22 августа. В ходе заседания суда пребывание в заключении было продлено для последних четырех причастных к теракту.

«Арест до 22 августа продлили еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" — Исроилу Исломову*, Аминчону Исломову*, Диловару Исломову* и Алишеру Касимову* (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», — заявили на заседании.

Приговор передает корреспондент «Известий» с места событий.

Днем ранее арест был продлен Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов).

*Внесены в перечень террористов и экстремистов