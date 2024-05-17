Москвич скончался после отравления рыбным рулетом из доставки

30-летний москвич скончался после употребления в пищу рыбного рулета, заказанного в интернет-магазине. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на правоохранительные органы.

© РИА "ФедералПресс"

«Молодая пара заказала морепродукты из интернет-магазина. Среди деликатесов был рулет с красной рыбой и скумбрией», – говорится в публикации.

По информации агентства, молодой человек вместе со своей возлюбленной решили побаловать себя морепродуктами, заказав их на дом. Среди заказанных блюд был рулет из красной рыбы и скумбрии. Девушка, попробовав рулет, сразу же почувствовала, что рыба несвежая, и рассказала об этом своему партнеру. Однако он, не желая выбрасывать еду, решил доесть его. Вскоре мужчина почувствовал себя плохо. Его состояние ухудшалось с каждым часом. Его госпитализировали, но спасти его не удалось: он скончался в больнице.

По результатам экспертизы, причиной смерти 30-летнего москвича стал листериоз – инфекция, поражающая головной мозг. Источником заражения послужили бактерии, обнаруженные в рыбном рулете. В связи с произошедшим трагическим случаем столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело и ведут расследование, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронеже массово отравились курсанты МВД. Семерых госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: unsplash.com