На Украине задержали бывшего "смотрящего" Порошенко

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали украинского угольного бизнесмена Виталия Кропачева. Об этом сообщают украинские СМИ, в частности издание "Страна" со ссылкой на ГБР. Также публикуются фотографии задержания. Официально ведомство ситуацию не комментировало.

Как отмечает издание "Экономическая правда", задержанный, по данным следствия, через свое предприятие и должностных лиц министерства энергетики и Государственной налоговой службы нанес государству ущерб более чем на 2 млрд гривен (более $300 млн) путем махинаций в угольной сфере.

Виталий Кропачев - украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Укрдонинвест". Имеет активы в угольном бизнесе и добыче газа, а также в машиностроительной, строительной, транспортной отраслях. Владеет медиаактивами, в частности, телеканалом Ukraine World News.

Украинские СМИ пишут, что Кропачева называли "смотрящим" за угольным рынком Украины от администрации президента, когда при власти находился Петр Порошенко. Ранее правоохранители расследовали причастность Кропачева к схеме, в рамках которой на протяжении 2016-2018 годов группа людей фактически установила контроль за государственными закупками компаний "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".

В 2023 году "Укрдонинвест" Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта в Одесской области.