Учителя труда в российской школе задержали за развращение учеников

В Череповце правоохранители задержали студента, который преподавал в местной школе и развращал учеников.

© Vse42.ru

По данным правоохранителей, 21-летний студент-четверокурсник Череповецкого государственного университета вел в одной из местных школ уроки труда. Помимо этого, он развращал учеников шестых–восьмых классов, беседуя с ними на откровенные темы и занимаясь оральным сексом.

Его жертвами стали как минимум два школьника, один из них состоял с учителем в интимных отношениях с весны 2022 года, второй – с декабря 2023 года. Большая часть встреч проходила на территории школы.

Правоохранители задержали злоумышленника в четверг, 16 мая 2024 года. В его отношении возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий, об этом сообщает Newsvo.ru со ссылкой на telegram-канал Baza.