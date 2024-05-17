СМИ: бойфренд до смерти забил солистку группы Una Анастасию Котову

Солистку музыкальной группы Una из Санкт-Петербурга Анастасию Котову до смерти забил ее молодой человек. Когда он обратился в спецслужбы, то не смог объяснить, что произошло — только плакал в трубку и не отвечал на вопросы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Вечерняя Москва

Конфликт 37-летней Анастасии и 31-летнего Артема произошел у них в квартире. По данным канала, выпивший мужчина бросился на девушку и начал бить. От полученных травм Котова скончалась на месте. Газета.Ru

Парень погибшей задержан. О нем известно, что он трижды был судим за грабеж. Российская газета