СМИ: бойфренд до смерти забил солистку группы Una Анастасию Котову

Солистку музыкальной группы Una из Санкт-Петербурга Анастасию Котову до смерти забил ее молодой человек. Когда он обратился в спецслужбы, то не смог объяснить, что произошло — только плакал в трубку и не отвечал на вопросы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел в городе Колпино, входящим в состав Санкт-Петербурга. В квартире жилого дома отдыхали 37-летняя Котова и ее 31-летний бойфренд Артем. Между влюбленными завязалась ссора. Артем, который был в состоянии опьянения, набросился на девушку с кулаками. От полученных травм Котова скончалась на месте происшествия. Артем позвонил по номеру экстренных служб 112, но не смог рассказать, что случилось. Молодой человек плакал и не отвечал на задаваемые ему вопросы. Артема задержали. Установлено, что его уже трижды привлекали к ответственности за грабеж начиная с 2007 года.

На следующей неделе погибшая должна была отпраздновать день рождения. Девушка выступала в группе Una с 2005 года — записывала песни, снимала клипы, давала концерты. Последнее выступление состоялось два года назад, говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года в ресторане Bau в Астане была убита Салтанат Нукенова. В заведение она пришла вместе со своим мужем, бывшим министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой экс-министр забил супругу до смерти.

Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Его двоюродного брата Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам лишения свободы.