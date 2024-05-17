Аномальное половодье в Омской области достигло пиковой отметки

Омская область преодолела пик половодья. Динамика подъема воды в реках самого проблемного Усть-Ишимского района начала снижаться. Однако положение продолжает оставаться чрезвычайным.

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"Ситуация с паводком на севере области остается сложной, но контролируемой. Уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишиме на ночь прибавился на один сантиметр и составляет 944 сантиметра. Уровень реки Ишим в районе села Орехово упал на 13 сантиметров (до 1576 сантиметров). В Тевризе и Таре уровень Иртыша поднялся за сутки на шесть сантиметров", - сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Накануне пострадавший от высокой воды север Омской области посетили глава МЧС РФ Александр Куренков, а также министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Эксперты сделали облет территории, оценили состояние инфраструктуры, пообщались с эвакуированными сельчанами в пунктах временного содержания. Спланировали алгоритм дальнейших действий.

"Региональные власти принимают все необходимые меры для борьбы с паводком", - прокомментировал после изучения обстановки Ирек Файзуллин.

По данным МЧС, в селе Усть-Ишим остаются подтопленными 210 жилых домов и более 370 приусадебных участков. Всего в районе - более 500 жилых домов и свыше 840 дворов. Эвакуировано около двух тысяч человек. Селянам, отрезанных паводком от большой земли, на лодках доставляют воду, продукты, медикаменты, пенсию.

"С 17 мая начнутся единовременные выплаты пострадавшим в размере 10 тысяч рублей. Регион также подаст заявку на получение федеральной помощи для ликвидации последствий подтоплений, - сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По предварительной оценке, половодьем повреждены также 239 опор ЛЭП, 18 трансформаторных подстанций, три котельные и 17 водозаборных башен со скважинами. Александр Куренков обратил особое внимание на защиту единственной электрической подстанции в селе Усть-Ишим.

"Необходимо принять все меры, чтобы не допустить выхода из строя и отключения подстанции", - потребовал министр.

По словам Ирека Файзуллина, часть строений в Усть-Ишиме могут снести из-за отсутствия возможности защитить их от паводка. Строить здесь дамбу - слишком дорого. Окончательное решение будет принято, когда спадет вода. В настоящее время к ликвидации последствий паводка привлечено 490 человек и 150 единиц техники.