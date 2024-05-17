Российская туристка выпала из окна в Непале

Российская туристка погибла в Непале, выпав из окна пятого этажа отеля Yatri Suites. Полиция считает смерть Натальи Ю. несчастным случаем, пишет ТАСС.

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Трагедия произошла 16 мая.

«Гражданка России погибла. Вероятно, это был несчастный случай», - пояснили в полицейском управлении района Тамель, подчеркнув, что ведется расследование.

В свою очередь посол России в Непале Алексей Новиков сообщил о том, что российские дипломаты в курсе ситуации и «тесно работают с местными властями и близкими погибшей».

«Уже оказываем необходимую консульскую помощь для возвращения тела на Родину. Сегодня будет оформлено свидетельство о смерти», - заявил глава российской дипмиссии.

Ранее россиянка погибла в Таиланде при столкновении катера со скалой. Инцидент произошел в районе острова Майтон в провинции Пхукет.