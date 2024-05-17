Силовикам удалось ликвидировать в Карачаево-Черкесии террориста, который планировал вооруженное нападение на местных правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ, 1998 года рождения.

В сообщении говорится, что при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В ФСБ также заявили, что потерь среди личного состава правоохранительных органов нет.

На месте боестолкновения силовики нашли автомат Калашникова, множество боеприпасов к нему, готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, которые содержат переписку с находящимися за рубежом координаторами. Правоохранители возбудили уголовные дела.

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Она отметила, что двое украинских агентов планировали устроить взрыв на железной дороге.