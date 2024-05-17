По американскому штату пронесся мощный ураган

Мощный торнадо пронесся по Техасу. Из-за разгула стихии сотни тысяч жителей американского штата остались без электричества, передает телеканал CBS.

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В результате разрушительного урагана затоплены улицы техасской столицы, а в офисных зданиях и на предприятиях выбиты окна. Центр города серьезно пострадал, признает мэр Хьюстона Джон Уитмир. В связи с погодной ситуацией приостановлены полеты в двух крупных аэропортах города.

Как сообщается, скорость ветра в регионе достигла сотни миль в час. По своей силе нынешний смерч приближается к урагану «Айк», который обрушился на побережье Техаса 13 сентября 2008 года. Общий ущерб от непогоды тогда составил 18 миллиардов долларов.

Большая часть звонков, получаемых службой 911, касаются утечек газа и повреждения электросетей. Местных жителей призывают оставаться дома. Предупреждения синоптиков о наводнениях и сильных грозах будут действовать в нескольких округах штата до вечера. Электроснабжение обещают восстановить максимум в течение двух дней.

Для Техаса это второй торнадо за месяц. В прошлый раз ураган также накрыл Небраску, Айову, Канзас, Миссури, Арканзас и Оклахому.