ОНК: сбежавшая от семьи чеченка Лия Заурбекова уехала из России

Девушка из Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая в Москву от родственников, уже уехала из России. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

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Ионов отметил, что сейчас осталось дождаться официального подтверждения от самой Заурбековой. По его словам, в данной ситуации необходимо осознавать, что произошедшее — конфликт внутри семьи, и право на личную жизнь защищено Конституцией РФ, как и право на свободу действий.

«Любые инсинуации в адрес данного конфликта являются перегибом и попыткой создать искаженное мнение в обществе. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов», — написал Ионов.

Он добавил, что в России существуют проблемы с правами человека, однако их не больше, чем в других странах, а «преувеличивать и выпячивать отдельные кейсы» не стоит. Член ОНК отметил, что правоохранительные органы в этой ситуации отработали четко и соблюли норму права. Подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Заурбековой, которые бы преследовались по закону, на сегодняшний день нет, подчеркнул Ионов. Заявление девушки принято и на него последует реакция в рамках законодательства.

«Беспокойство родственников не стоит преувеличивать и раздувать до скандальных размеров, равно как и заявления официальных лиц республики. Так как нечистые на руку блогеры пытаются посеять раздор и вражду на национальной почве», — заключил он.

Напомним, что по данным правозащитников, девушка сбежала из дома 13 мая. Она заявила, что испытывала в семье психологическое и физическое насилие. 16 мая она встретила у дома отца и вызвала полицию. Правоохранители доставили ее в отделение на Каширском шоссе, где ее уже ждали родственники. К вечеру полицейские отпустили девушку из отделения.

Делимханов заявил, что сбежавшую чеченскую девушку вернут родным

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов после ситуации пообещал, что девушку вскоре вернут в семью. Тех, кто ввел Лию «в заблуждение и манипулирует ей», парламентарий пообещал наказать в рамках российских законов.