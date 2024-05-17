В Севастополе отменены занятия в школах из-за отключения света после атаки БПЛА

В школах, учреждениях среднего образования и детских садах Севастополя отменены занятия из-за отключения света после атаки БПЛА.

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Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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По его словам, для восстановления работы подстанции «Севастополь» специалистам потребуется, по предварительным оценкам, около суток.

«Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света», — сказал глава города.

При этом он обратился к жителям с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее», — отметил Развожаев.