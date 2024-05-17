Бывшему главе приморского города Большой Камень, Александру Андрюхину, вынесен обвинительный приговор за злоупотребление и превышение должностных полномочий. В колонии общего режима ему предстоит провести 7 лет.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уголовное дело по вменяемым статьям рассматривал Шкотовский районный суд.

На суде было установлено, что с апреля 2020 года по декабрь 2021 года Александр Андрюхин передал 30 земельных участков, расположенных на территории полуострова Ханган и бухты Ильмовая, популярных туристических зон, своим родственникам, работникам администрации и другим лицам, входящим в близкий круг. Эти участки должны были получить граждане с тремя и более детьми.

Еще одно обстоятельство, которое выяснилось в ходе судебного заседания – в период с октября 2020 года по август 2021 года под давлением бывшего главы городского округа подчиненные отказывали гражданам в рассмотрении заявлений на получение земли в районе села Петровка по программе «Дальневосточный гектар». Без внимания остались 13 заявлений.

Помимо реального срока ограничения свободы Александр Андрюхин 2,5 года не сможет занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.

Судебный приговор в законную силу не вступил.