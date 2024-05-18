В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом со ссылкой на РСЧС сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - сказано в сообщении.

Позже в ГУ МЧС по Белгородской области со ссылкой на РСЧС сообщили об отмене сигнала ракетной опасности.

"Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - сказано в сообщении.

Сигнал ракетной опасности был запущен в 01:25 мск и продлился менее 5 минут.