Задержан мужчина, натравливавший питбуля на прохожих в Петербурге

Полицейские задержали петербуржца, чей питбуль нападал на других собак и прохожих. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

© Wikipedia

В ведомстве пояснили, что в четверг утром, 16 мая, в отдел полиции Калининского района обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что «агрессивная собака породы питбуль» напала на ее питомцев у четвертого корпуса дома №107 на Гражданском проспекте.

Горожанка отметила, что хозяин питбуля не только не помог ей разнять собак, а, наоборот, подбадривал, натравливал своего пса. Затем ушел с места происшествия.

В полиции уточнили, что пострадали два человека: владелица собак и местный житель, которого агрессивный пес покусал в районе соседнего дома на Гражданском проспекте. Женщина обратилась в медпункт с травмами, а мужчина попал в больницу с ранами голени и предплечья.

Стражи порядка по горячим следам задержали 30-летнего мужчину. Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства, где составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).