Правозащитник сообщил что уроженки Чечни Заурбековой в ОМВД Нагатино-Садовники нет

Правозащитник, член СПЧ и ОНК Мельников сообщает, что Лии Заурбековой в ОМВД Нагатино-Садовники нет. Об этом пишет Telegram-канал "Кровавая барыня", эту эе информацию подтверждает источник РИА Новости.

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Девушка из Чечни, находившаяся в отделе полиции в Нагатино-Садовники в Москве, была освобождена, рассказал собеседник агетства.

По данным Telegram-канала Baza, неизвестные окружили московский полицейский участок, где, по их информации, находилась девушка из Чечни, пытавшаяся сбежать из дома, где, как утверждалось, она подвергалась психологическому и физическому насилию.

"По предварительным данным, девушку отпустили из отдела полиции", - сообщил источник агентства.

Как пишет РИА Новости, девушку пришла поддержать группа подростков.

По их словам, семья из Чечни приехала в участок, чтобы забрать оттуда свою сбежавшую родственницу, но сама девушка утверждает, что ушла по своей воле и просила не передавать ее близким.

Рядом с автомобилями стояла группа людей, которых собравшиеся называли родственниками девушки. Они громко обсуждали что-то между собой, после чего уехали от здания.

Также сообщалось, что мужчина, пытавшийся вернуть сбежавшую от родственников в Чечне девушку приехал за ней с оружием.