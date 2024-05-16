Сбежавшую от родни чеченскую девушку отпустили из полиции

19-летнюю Лию Заурбекову, сбежавшую от родни в Чечне, отпустили из московского отдела полиции в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщает РИА Новости.
Девушка пряталась в полиции от родственников, окруживших здание и желающих насильно вернуть ее домой. Она утверждает, что является совершеннолетней, добровольно ушла из дома и просила не выдавать ее семье.
Где сейчас находится Заурбекова — неизвестно.
Чеченская семья окружила отдел полиции в Москве из-за сбежавшей родственницы
Заурбекова скрылась 13 мая, но позднее встретила у своего убежища отца и вызвала стражей порядка. Когда Заурбекову привезли в отделение, там ее уже ждали родственники, желающие увести девушку обратно в республику.
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