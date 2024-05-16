В Татарстане взорвался бензовоз
В татарстанской Нижней Мактаме взорвался бензовоз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что взрыв произошел из-за воспламенения соседних бочек. В какой-то момент пламя перекинулось на цистерну, после чего последовал взрыв. На месте происшествия работают пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.
Момент взрыва попал на видео — на кадрах можно увидеть, как возле частного дома полыхает пожар. Позже посреди огня раздается взрыв.
Ранее два человека погибли при пожаре в Башкирии.
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