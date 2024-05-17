Тело пропавшего на охоте жителя Рязани выкопали на свалке

Тело 47-летнего мужчины, пропавшего на охоте в феврале, обнаружено на полигоне бытовых отходов в Рязанской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве, арестованы три человека.

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В начале марта в полицию поступило заявление о пропаже жителя Рязани 1976 года рождения - 24 февраля он вместе со знакомыми отправился на охоту и с тех пор не давал о себе знать. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, правоохранителям удалось выяснить, что в тот день в Сапожковском районе была организована незаконная охота на лося.

Один из ее участников, житель Рязани 1970 года рождения, грубо нарушив правила охоты и технику безопасности, произвел несколько выстрелов вдоль стрелковой линии, убил лося и смертельно ранил другого охотника.

"Чтобы избежать ответственности, мужчина с двумя другими участниками незаконной охоты вывез тело на полигон бытовых отходов и закопал там", - рассказали в управлении СК про Рязанской области.

Правоохранители нашли всех участников дела. Рязанцу предъявлено обвинение в убийстве, его помощникам - в пособничестве при сокрытии тяжкого преступления. 16 мая главный обвиняемый показал место, где зарыл тело убитого.