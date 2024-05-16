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Соляная кислота протекла в пункте выдачи заказов в Москве

Сотрудники пункта выдачи заказов (ПВЗ) в столице обнаружили на стеллаже поврежденную бутылку с концентрированной соляной кислотой. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

Соляная кислота протекла в пункте выдачи заказов в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел в ПВЗ в Капотне. Неизвестные прислали вещество в обычной 1,5-литровой пластиковой бутылке. Тара дала течь, в результате, отмечают журналисты, кислота пролилась на стеллаж и пол.

Сотрудники пункта вызвали представителей экстренных служб. Спасатели, согласно инструкции, упаковали бутылку с опасной химией в герметичный мешок и вынесли из помещения.

Затем специалисты обработали поврежденные поверхности содой, провели тактическое проветривание и дегазацию.

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