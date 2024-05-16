Фотомодель получила условный срок за убийство мужа в Петербурге

Дзержинский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшую фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову по делу об убийстве мужа. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Сторона обвинения заявила, что модель ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

На фоне этого, прокурор в прениях попросил назначить Судаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Женщина не признала вину, она подтвердила только нанесение мужу удара ножом.

Судья, после изучения материалов дела, переквалифицировал действия Судаковой с убийства (статья 105 УК РФ) на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Модели было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, с нее взыскали 63 400 рублей — расходы на погребение, а также моральный вред в размере 1 млн рублей, констатировали в пресс-службе.