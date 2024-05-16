Арбитражный суд раскрыл схему дробления бизнеса Блиновской

Арбитражный суд Москвы описал схему дробления бизнеса Елены Блиновской в решении по иску блогерши о признании незаконными действия Федеральной налоговой службы. Документ публикует RTVI.

"Единым центром управления участниками схемы дробления бизнеса" суд и следствие называют ИП Блиновской, что подтверждается использованием одних и тех же адресов электронной почты и номеров телефона для управления расчетными счетами. Наличие схемы подтверждает и тот факт, что сотрудники компаний переходили из одной организации в другую без изменения должностей", - выяснили следователи.

Отмечается, что в распределении участвовало 21 юридическое лицо, среди которых три ИП. Следствие уверено, что одной из ключевых фигур в схеме дробления бизнеса является подруга Блиновской Лилия Орленко - генеральный директор и главный бухгалтер в двух фирмах. Помимо нее, некоторые компании зарегистрированы на Наталию Миняеву - жену друга Алексея Блиновского. Брат Миняевой Роман, в свою очередь, отвечал за распределение финансовых потоков блогерши и др. Ее супруг оказывал услуги бухучета. Также в статье упоминаются муж Миняевой, брат бывшей жены Блиновского, жена его студенческого друга и др.

В материале подчеркивается, что каждая из 21 компании так или иначе связана с родственниками или приближенными к семье Блиновских людьми.