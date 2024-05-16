На Ставрополье поезд насмерть сбил пятилетнего мальчика

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту "Кисловодск - Ростов" на территории Ставропольского края насмерть сбил пятилетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, это произошло утром 16 мая.

Машинист увидел мальчика заранее и успел применить экстренное торможение, но расстояния для остановки поезду не хватило, и ребенок, выбежавший на железную дорогу, получил смертельные травмы.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе ведомства.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".