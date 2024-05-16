Полицейские поймали мигрантов-закладчиков в Челябинске и изъяли героин

В Челябинске полицейские поймали двоих мигрантов-закладчиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих иностранцев из бывших советских республик в возрасте 34 и 35 лет, которые намеревались бесконтактным способом сбыть на территории региона героин. Отмечается, что мужчины приехали в город, чтобы работать на один и тот же межрегиональный интернет-магазин наркотиков.

Из тайников, которые принадлежали задержанным мигрантам, изъяли более 700 граммов героина. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств, обоих фигурантов арестовали.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают других участников преступной цепочки. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.