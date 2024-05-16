В центре Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины с ножевым ранением в Таганском районе. Об этом в четверг, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, тело обнаружили 16 мая возле жилого дома на Николоямской улице. На шее у потерпевшего был порез.

Место происшествия осматривают следователи и криминалисты, в ближайшее время будут назначены экспертизы для выяснения обстоятельств смерти мужчины.

— Устанавливается лицо причастное к совершению данного преступления, — рассказала Иванова.

Этим же утром полицейские нашли тело мужчины и крупную партию наркотиков в хостеле в Дмитровском районе.