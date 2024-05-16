Возбуждено уголовное дело по факту убийства в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 16 мая 2024 года вблизи жилого дома на ул. Николоямская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», – сказала собеседница агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сотрудники СК осматривают место происшествия. В ближайшее время назначат судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели случившегося.