Правоохранители установили личность жертвы избиения в туалете кемеровского ТЦ

Сотрудники полиции организовали проверку по факту публикаций видеоролика с избиением школьницы. Личность пострадавшей девочки удалось установить.

© Vse42.ru

В ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу сообщили, что ознакомились с видеороликами, на которых школьницы жестоко избивают сверстницу в туалете одного из ТЦ. Правоохранители заявили, что личность пострадавшей установлена, злоумышленницу ищут.

Полиция также подчеркнула, что видеороликов с жестокими избиениями была два – один из них был снят еще в ноябре 2023 года. Запечатленный на нем конфликт произошел на бытовой почве, а всех участников потасовки уже разыскали.

Также отмечается, что обращений в полицию по факту данных происшествий не поступало. В настоящий момент проводится проверка.

О проведении проверки сотрудниками прокуратуры редакция VSE42.Ru писала ранее.