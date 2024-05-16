Восьмиклассник выстрелил в ногу школьнику с балкона на востоке Москвы

Восьмиклассник выстрелил из пневматического пистолета в шестиклассника с балкона на востоке Москвы. Об этом стало известно в четверг, 16 мая.

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По неподтвержденным данным, инцидент произошел вечером 15 мая возле жилого дома на 9-й Парковой улице. Шестиклассник гулял во дворе, когда услышал выстрелы, доносившиеся с балкона. Одна из пуль попала мальчику в бедро, вытаскивать ее пришлось врачам.

Стрелком оказался местный восьмиклассник. В его квартире полицейские нашли коробку с пулями. Также выяснилось, что в 2023 году подросток занимался в секции стрельбы, передает «РЕН ТВ».

Другой случай произошел в Лобне. Неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия в детей на площадке.