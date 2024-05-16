115 мигрантов выдворят из России после рейда на складе «Озона»

В Подмосковье сотрудники МВД и Росгвардии провели рейд складского комплекса на Ярославском шоссе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

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Речь идет о складе «Озон», уточняет ТАСС. В результате оперативно-профилактического мероприятия правоохранители составили в отношении 115 граждан стран Средней Азии 76 административных протоколов по статье 18.10 («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации»), 40 протоколов по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и один протокол по статье 20.25 («Уклонение от исполнения административного наказания») КоАП РФ.

Каждого из мигрантов оштрафовали на пять тысяч рублей с последующим выдворением из России.