После рейда на складе «Ozon» из России выдворят более 100 мигрантов

Подмосковные силовики выявили 115 нарушителей миграционного законодательства во время рейда на одном из складов. Об этом сообщила представитель управления МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

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Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что рейд был проведен на складе маркетплейса «Озон». Петрова рассказала, что каждому из нарушителей назначили штраф в пять тысяч рублей. Все они будут выдворены из России.

Представитель МВД уточнила, что среди нарушителей были граждане стран Средней Азии, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Полицейские составили 76 административных протоколов за незаконную трудовую деятельность, 40 протоколов за нарушения режима пребывания в России и один протокол за уклонение от выдворения из страны. Сейчас полицейские разыскивают людей, которые незаконно нанимали мигрантов на работу.

Ранее после драки курьеров и сотрудников склада крупной онлайн-платформы из России решили выдворить около 40 мигрантов. Драка произошла в конце января на Гвардейской улице, ее причиной стал конфликт, связанный с погрузочными работами. Семеро участников драки были задержаны по горячим следам, их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.