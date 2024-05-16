Трое бизнесменов похитили сотрудника компании-конкурента на западе Москвы

Правоохранительные органы задержали троих мужчин, похитивших сотрудника компании-конкурента на западе Москвы. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 12 мая. Трое злоумышленников похитили мужчину, который работал в строительной компании конкурентов. Они угрожали потерпевшему ножом и требовали рассказать о деятельности фирмы.

Мужчина смог самостоятельно сбежать от похитителей и вызвать полицию. Правоохранители нашли и задержали подозреваемых, предъявив им обвинения по статье «Похищение человека». В квартирах злоумышленников провели обыски.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Иванова.

Другой инцидент произошел в городе Обнинске в конце апреля. Несколько мужчин напали на участника спецоперации, избили его и похитили вместе с автомобилем.