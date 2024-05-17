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Стало известно о посадке замминистра обороны в камеру Стрелкова

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова поместили в ту же камеру в «Лефортово», где находился экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин). Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Стало известно о посадке замминистра обороны в камеру Стрелкова
© РИА Новости

Отмечается, что информацию об этом изданию рассказал Александр Молохов, адвокат Стрелкова.

«Передайте Тимуру Иванову, что через 10 месяцев из унитаза вонять не будет», — эту фразу попросил передать Гиркин, по словам Молохова.

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