Стало известно о посадке замминистра обороны в камеру Стрелкова

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова поместили в ту же камеру в «Лефортово», где находился экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин). Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Отмечается, что информацию об этом изданию рассказал Александр Молохов, адвокат Стрелкова.

«Передайте Тимуру Иванову, что через 10 месяцев из унитаза вонять не будет», — эту фразу попросил передать Гиркин, по словам Молохова.