В Белгороде пожар вспыхнул в доме, разрушенном ракетным ударом ВСУ

Пожар произошел в подъезде десятиэтажного дома, разрушенном 12 мая после удара ВСУ. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места. Речь идет о десятиэтажном доме на улице Щорса.

Как уточняется, возгорание возникло во время проведения работ на восьмом этаже - специалисты сварочным аппаратом срезали трубы и арматуру.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание. По нашим данным, с открытым горение уже удалось справиться.

Напомним, в прошлое воскресенье Белгород пережил массированный обстрел со стороны ВСУ, украинские военные били по мирным кварталам. По данным МО РФ, в здание попал фрагмент ракеты «Точка-У», из-за чего обрушился весь подъезд. Через час произошло повторное обрушение.

ООН отреагировала на обстрел Белгорода

По последней информации, под завалами обрушившегося здания обнаружили тела 17 погибших.