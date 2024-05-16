В ДФО признали не готовыми к пожароопасному сезону три региона
Бурятия, Хабаровский край и Еврейская автономная область признаны не готовыми к пожароопасному сезону, сообщает пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.
"На Дальнем Востоке с начала пожароопасного сезона зарегистрировано свыше 1,8 тыс. лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, значительно увеличилась в Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области. Республика Бурятия, Хабаровский край и ЕАО уполномоченным органом признаны не готовыми к пожароопасному сезону. Отклонения штатной численности лесопожарных формирований от предусмотренных установлены в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской области", - говорится в сообщении.
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Дмитрий Демешин, будучи еще заместителем генерального прокурора России (назначен врио губернатора Хабаровского края), внес соответствующие представления начальнику департамента лесного хозяйства по ДФО, а также губернаторам регионов. Приняты меры к устранению нарушений.
В Якутии увеличено финансирование противопожарных мероприятий на 145 млн рублей. В Магаданской области приобретены два вертолета Ми-38, расширены полномочия областной диспетчерской службы, увеличена ее штатная численность. В Бурятии приобретено 248 единиц спецтехники и оборудования. В Забайкальском крае 10 сельхозпредприятий провели опашку животноводческих стоянок, создали противопожарный запас воды.
"Просчеты в работе органов местного самоуправления послужили основанием для уголовно-правовой оценки. В Республике Саха (Якутия) рассматривается судом возбужденное по материалам прокурорской проверки уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении главы администрации поселка Усть-Нера Оймяконского района по факту оплаты подрядчику 1,6 млн руб. за фактически невыполненные работы по обустройству минерализованных полос. В Приморском крае расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Шкотовского муниципального округа, повлекшего причинение крупного ущерба в связи с уничтожением огнем 10 домов и хозяйственных построек в результате пала сухой травы", - говорится в пресс-релизе.