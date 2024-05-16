СК проверит информацию о тоннах отходов на байкальском острове Ольхон

Следователи проверяют опубликованные в Сети сообщения о загрязнении острова Ольхон на озере Байкал. Информацией о ЧП заинтересовались в центральном аппарате СК России.

В социальных сетях появились сведения о тоннах отходов, разбросанных по поселку Хужир Ольхонского района Иркутской области. По данным правоохранителей, для временного хранения мусора в островном населенном пункте есть специальный полигон, но там уже не осталось места - он переполнен.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки, которую начали по факту загрязнения сотрудники регионального главка ведомства.

Проверку проводит и прокуратура. Ее сотрудники оценят исполнение природоохранного и экологического законодательства.