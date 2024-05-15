Арестованный главный кадровик Минобороны обжаловал свое задержание

Начальник управления кадров Министерство обороны РФ Юрий Кузнецов обжаловал свой арест. Об этом сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде, где офицера отправили под арест.

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«В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде. Об этом пишет ТАСС.

Против Кузнецова возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Военный суд арестовал его вечером 13 мая. По данному делу Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Леву Мартиросяна, которого подозревают в даче взятки.

Предполагаемая взятка Юрию Кузнецову попала на видео

По данным следствия, в 2021—2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Управление, которое он возглавлял, занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны.